Denise, Cassazione: ok assoluzione sorellastra | Mamma: "Rapitore libero"

"Lancio un appello a tutti gli italiani perché stiano attenti. Se, come ha stabilito la Corte, la vicenda del rapimento di Denise non è una faida familiare, significa che c'è un ladro di bambini in giro". Così Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, commenta la sentenza della Cassazione che ha confermato l'assoluzione di Jessica Pulizzi, la sorellastra accusata di aver rapito la piccola nel 2004. "Se hanno colpito me possono farlo con chiunque".