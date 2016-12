Cede un pilone sulla A19: stop alla circolazione sulla Palermo-Catania

12:04 - Un pilone dell'autostrada A19 Palermo-Catania ha ceduto tra gli svincoli di Scillato e Tremonzelli, in direzione del capoluogo etneo. La circolazione è stata interrotta in entrambe le carreggiate, per consentire alcuni sopralluoghi da parte dei tecnici dell'Anas dopo che nel manto stradale si è formato un vistoso avvallamento. Lunghissime le code.

Il pilone crollato sulla Palermo-Catania di Fabio Nuccio

Il cedimento del pilone del viadotto "Himera" è stato causato da una frana aperta dieci anni fa sulla strada provinciale Scillato-Caltavuturo che costeggia l'autostrada. A spiegarlo sono stati i tecnici dell'Anas che hanno disposto la chiusura dell'autostrada nel tratto interessato. Il movimento, che ha un fronte di 300 metri e una lunghezza di quasi un chilometro, è ripreso a causa delle piogge degli ultimi tempi. Una enorme massa di terra e' scivolata verso il greto del fiume Imera e ha investito il pilone che si è incrinato.



La frana è cominciata nel 2005. Il fenomeno è stato oggetto di un'indagine geologica ma "la Provincia non ha mai compiuto alcun intervento", dice Domenico Giannopolo, vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici di Caltavuturo. "Già dieci anni fa - aggiunge Giannopolo - la situazione era chiara. Bisognava progettare opere di contenimento per evitare l'allargamento del fronte franoso. E' stata solo realizzata una bretella sulla provinciale per mantenere il collegamento".