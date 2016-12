16 febbraio 2015 Catania, risolto il giallo della donna senza nome uccisa in spiaggia La polizia ha arrestato un extracomunitario. Il delitto sarebbe avvenuto al termine di una lite Tweet google 0 Invia ad un amico

12:33 - Svolta nel giallo della donna uccisa il 7 febbraio sulla spiaggia della Plaia di Catania. La polizia ha fermato il presunto autore del delitto: Zakaria Ismaini, 32enne marocchino. La Squadra mobile ha anche identificato la vittima, in un primo momento rimasta senza nome: si tratta di Letizia Consoli, 50 anni. L'omicidio sarebbe scaturito durante una lite, per motivi ancora non chiari, nel villaggio turistico Europeo, al momento del delitto chiuso.

L'omicidio è avvenuto la mattina del 7 febbraio in uno dei bungalow realizzati sulla spiaggia sabbiosa della Plaia di Catania, in un villaggio turistico chiuso per la stagione invernale. La donna, secondo una prima ricostruzione della polizia di Stato, al culmine di una lite sarebbe stata colpita violentemente alla testa con "oggetto acuminato" che è stato trovato "assieme a possibili tracce biologiche utili alle indagini" sul luogo dell'omicidio.



L'assassino per coprire le tracce del delitto ha appiccato il fuoco al bungalow, ma le fiamme non hanno distrutto tutte le tracce, compreso del sangue. Dopo il delitto, l'indagato avrebbe trascinato il corpo della vittima sulla sabbia, fino a "gettarlo" in mare. Il cadavere è stato poi trovato da alcuni pescatori e recuperato dalla guardia costiera.