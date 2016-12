Catania, la figlia dei coniugi uccisi: "E' anche colpa dello Stato, Renzi spieghi"

"Renzi - ha quindi ribadito - venga qui, a spiegare e non a chiedere scusa o a giustificarsi perché i miei genitori ormai sono morti e il governo deve dirci perché".



Intanto si cercano anche potenziali complici del 18enne ivoriano, Mamadou Kamara, fermato per il duplice omicidio di Vittorio Solano, 68 anni, e della moglie spagnola Mercedz Ibaniz, 70 anni.



Salvini: "La colpa è solo e non 'anche' dello Stato" - La figlia della coppia uccisa a Catania "ha ragione, un abbraccio e una preghiera. Ma non è colpa 'anche' dello Stato, è colpa solo dello Stato. Renzi, Alfano e Boldrini, siete pericolosi". Lo scrive, in un post su Facebook, il segretario federale della Lega Matteo Salvini in merito all'omicidio.



Meloni: "Renzi risponda a Rosita Solano" - "Rinnovo il cordoglio e la vicinanza alla famiglia Solano. Renzi abbia la decenza di rispondere a Rosita Solano: raggiunga Palagonia e spieghi perché il signor Vincenzo e la signora Mercedes sono stati selvaggiamente uccisi nella loro casa". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Il governo Renzi-Alfano - prosegue - spieghi alla famiglia Solano e a tutti gli italiani perché il centro di accoglienza più grande d'Europa non è sorvegliato a dovere, perché profughi e immigrati non sono monitorati, perché il centro non è stato chiuso dopo gli scandali emersi, nonostante le nostre continue richieste e sollecitazioni".



Fiano (Pd): per Salvini giorno da sciacallo - "Salvini e Meloni battezzano il loro giorno dello sciacallo. Strumentalizzare il dolore di chi ha perso i genitori è il grado zero per chi fa politica e specula sulla pelle delle persone. Ricordo a Salvini e ai suoi emuli che l'emergenza immigrazione è stata resa ancora più grave proprio dalle leggi firmate da loro, a cominciare dal trattato di Dublino che blocca in Italia i migranti in arrivo. Loro creano i problemi e non danno soluzioni, alimentandosi esclusivamente delle sofferenze altrui. Chi si vuole alleare con loro abbia ben chiaro con chi ha a che fare". Lo afferma Emanuele Fiano, responsabile sicurezza del Pd.