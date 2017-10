Catania, agguato in un bar: grave il titolare

Agguato nella notte in un bar di Catania, dove almeno due uomini hanno fatto irruzione sparando diversi colpi di pistola contro il titolare, il 47enne Angelo Torrisi. Quest'ultimo è rimasto ferito in più parti del corpo. Soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale Garibaldi dove è ricoverato in prognosi riservata. Per i medici le sue condizioni sono molto gravi. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.