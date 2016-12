Tgcom24 > Cronaca > Sicilia > Furti in chiesa, preso un prete keniano

6.9.2013

Furti in chiesa, preso un prete keniano

Fedeli sotto shock in una parrocchia nel Messinese. Secondo i carabinieri avrebbe venduto la refurtiva per mandare i soldi ai parenti in Africa. Su un suo conto corrente registrati movimenti di danaro sospetti. E' ora accusato di furto e riciclaggio