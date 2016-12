foto Ap/Lapresse

11:19

- Dopo una violenta lite ha accoltellato la madre all'addome. Per questo Emilia Tagliavia di 43 anni è stata fermata dai carabinieri. Nel corso di una discussione nata per futili motivi la donna ha preso un coltello e ha ferito gravemente la madre di 70 anni, Anna Belluzzo. L'aggressione è avvenuta in un appartamento in via Antiochia a Palermo. La vittima è stata trasportata in ospedale dove è giunta in gravi condizioni.