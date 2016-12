Vede la Befana, bimba muore di spavento

foto LaPresse 20:21 - Una bambina di 5 anni è morta di spavento alla vista di una parente che, durante una festa in famiglia a Vittoria, nel Ragusano, si era travestita da Befana per portare regali ai più piccoli. Vana la corsa al pronto soccorso dell'ospedale "Guzzardi", dove ai medici non è rimasto altro che constatare il decesso della piccola, originaria di Niscemi, nel Nisseno, per arresto cardiocircolatorio. - Una bambina di 5 anni è morta di spavento alla vista di una parente che, durante una festa in famiglia a Vittoria, nel Ragusano, si era travestita da Befana per portare regali ai più piccoli. Vana la corsa al pronto soccorso dell'ospedale "Guzzardi", dove ai medici non è rimasto altro che constatare il decesso della piccola, originaria di Niscemi, nel Nisseno, per arresto cardiocircolatorio.

Sono stati gli stessi genitori della bimba a fornire ai medici la ricostruzione della vicenda, confermando che la figlioletta in passato aveva sofferto di problemi convulsivi ed era stata anche ricoverata per questi motivi.



Secondo il primario del pronto soccorso, Francesco Palumbo, "è probabile che il decesso sia stato dovuto a uno stress emotivo, e che la bimba soffrisse di qualche problema cardiaco o neurologico che finora non era emerso nella sua gravità".