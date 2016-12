foto LaPresse

17:23

- Un 23enne è stato ferito da un colpo di fucile al torace durante una battuta di caccia nel Messinese. Il giovane, in gravi condizioni, è ricoverato nel Policlinico di Messina. La vittima stava cacciando, in contrada Liaruso, insieme ad altre tre persone. Ad avvertire i carabinieri è stato il personale del pronto soccorso di Milazzo dove il ragazzo è stato trasportato subito dopo essere stato ferito. Indagini in corso.