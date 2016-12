foto Ap/Lapresse 12:25 - Una nuotatrice romana di 14 anni è ricoverata da 5 giorni in Rianimazione all'ospedale Umberto I di Siracusa dopo una bravata. La ragazzina è in coma per un edema cerebrale "provocato dal forte squilibrio elettrolitico", recita il bollettino medico: la 14enne avrebbe ingerito una dose massiccia di bicarbonato di sodio, Citrosodina e un farmaco antinfiammatorio durante una sfida con le compagne, un gioco per vedere chi ne ingeriva di più. - Una nuotatrice romana di 14 anni è ricoverata da 5 giorni in Rianimazione all'ospedale Umberto I di Siracusa dopo una bravata. La ragazzina è in coma per un edema cerebrale "provocato dal forte squilibrio elettrolitico", recita il bollettino medico: la 14enne avrebbe ingerito una dose massiccia di bicarbonato di sodio, Citrosodina e un farmaco antinfiammatorio durante una sfida con le compagne, un gioco per vedere chi ne ingeriva di più.

Un mix che le avrebbe provocato convulsioni epilettiche e uno scompenso nell'organismo, con l'alterazione dei livelli di sodio e potassio. La ragazza si trovava a Siracusa insieme alle altre nuotatrici della sua squadra per uno stage di preparazione di una settimana in vista della stagione agonistica.



Sabato sera il ricovero in ospedale e il trasferimento nel reparto di Rianimazione in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni. Il bicarbonato di sodio è una pratica usata dagli atleti per abbassare la produzione di acido lattico, ma in questo caso non si tratterebbe di un caso di doping come conferma tra le lacrime la mamma della ragazza.



"Mia figlia - spiega - aveva una scatola di bicarbonato comprata al discount. Lei sapeva che poteva sciogliere un po' di bicarbonato nella vasca per rilassarsi. Quella maledetta sera si è riunita insieme alle altre compagne della squadra e hanno cominciato una sfida a chi assumeva più bicarbonato. Non era un tentativo di migliorare le prestazioni ma solo uno stupido gioco, anche se adesso mia figlia rischia la vita".



"Mi auguro - conclude la mamma della ragazza - che questa vicenda possa essere da monito perché anche la sostanza più innocua può far male se ingerita in grandi quantità. Lo staff dell'ospedale si sta prodigando per salvare la vita di mia figlia. Io chiedo solo rispetto per il dolore di una mamma e la tutela per una minore alla quale serve solo un soffio di vita".



Condizioni stazionarie, la procura apre un'inchiesta

Secondo l'ultimo bollettino medico, le condizioni della 14enne "sono stazionarie rispetto alla giornata di ieri. E' stata avvertita una ripresa del respiro autonomo ma la situazione è molto grave e la prognosi resta riservata".



Intanto la Procura della Repubblica di Siracusa oggi ha aperto un'inchiesta contro ignoti. Il sostituto procuratore Antonio Nicastro che coordina le indagini sta acquisendo le dichiarazioni dei familiari, i genitori si trovano a Siracusa, e nei prossimi giorni saranno raccolte le testimonianze delle compagne di squadra che invece hanno già fatto rientro a Roma.