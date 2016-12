Aggrediti dai cinghiali a Cefalù: muore un 77enne, ferita la moglie

Una coppia, marito e moglie, in vacanza a Cefalù (Palermo) è stata aggredita dai cinghiali. L'uomo, Salvatore Rinaudo, 77 anni, è morto, mentre la moglie Rosa, 73, si trova ricoverata all'ospedale Giglio della cittadina dove è stata trasportata dal 118. I due, al momento dell'attacco, si trovavano in contrada Ferla, in una casa in campagna, sulle colline, a qualche chilometro dal centro abitato.