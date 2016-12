Cuneo, si schiantano in auto per colpa di un cinghiale: morta una 21enne

Questa volta le stragi del sabato sera non c'entrano. Michela Leone, impiegata di 21 anni, è morta nella notte tra sabato e domenica in un incidente provocato da un cinghiale, sulla provinciale tra Rocchetta Belbo e Bosia, in provincia di Cuneo. Era su un'auto guidata da un ragazzo e con tre amiche, tutti della zona. Tornavano da una serata passata insieme, dopo una settimana di lavoro. All'improvviso il cinghiale ha attraversato la strada, l'auto con i cinque giovani ha prima sbandato, poi si è schiantata contro un muro. Michela è morta sul colpo.

Non è la prima tragedia del genere. Non molto lontano dallo schianto della scorsa notte a causa di un cinghiale morirono altre due giovani, Nicoletta Rossi, di 21 anni, e Barbara Sclavo di 19. Un operaio che sulla sua auto stava andando al lavoro si trovò davanti l'animale, per evitarlo invase la corsia di sinistra e in un terribile frontale si scontrò con la macchina delle ragazze. Nicoletta e Barbara morirono subito, una terza amica si salvò ma rimase gravemente ferita. Ci sono voluti 10 anni per ottenere dall'assicurazione il rimborso (un milione e mezzo) che ovviamente non ha cancellato il dolore delle famiglie.