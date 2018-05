Aggredirono cittadini scambiandoli per tifosi avversari: arrestati ultras Catania

Sono finiti in manette gli ultras del Catania che il 29 aprile, durante la trasferta a Matera, aggredirono alcuni cittadini agli imbarcaderi di Messina e diedero alle fiamme, dopo averla inseguita in autostrada, un'auto i cui occupanti furono erroneamente scambiati per tifosi del Siracusa. Le vittime furono poi picchiate e rapinate vicino alla stazione di Lamezia Terme. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Lamezia Terme.