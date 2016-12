7 maggio 2014 Palermo, assassino evade dal carcere Condannato all'ergastolo, era già fuggito Valentin Frrokaj, 36enne di nazionalità albanese, si sarebbe calato con un lenzuolo. Caccia all'uomo in tutta la Sicilia Tweet google 0 Invia ad un amico

22:43 - Valentin Frrokaj, condannato all'ergastolo per omicidio, è fuggito dal carcere Pagliarelli di Palermo. L'uomo, albanese di 36 anni, avrebbe spezzato le sbarre della cella e si sarebbe calato con un lenzuolo. Era già evaso nel febbraio 2013 e catturato solo mesi dopo. Numerose volanti gli stanno ora dando la caccia: si è alzato in volo anche l'elicottero. Il 36enne indossa un paio di jeans e una maglietta bianca.

Nel febbraio del 2013 era evaso dall'istituto di pena di Parma ed era stato nuovamente arrestato a Cassano D'Adda, nel Milanese, ad agosto.



Frrokaj 36 anni, era stato condannato per l'omicidio di un suo connazionale albanese il 23 luglio 2007 a Brescia, Elton Llaho, Secondo la ricostruzione all'origine del delitto vi fu una lite tra alcuni albanesi che si sarebbero poi ritrovati casualmente in un bar di Brescia e lì si sarebbero presi a botte. Il giorno successivo Elton Llhao e un connazionale incontrarono Frokkaj e il suo amico Ndreu Ded, e vennero entrambi feriti gravemente. Llhao morì, nei giorni successivi, l'altro sopravvisse.



Nel febbraio dell'anno scorso Frokkaj evase dal carcere di via Burla a Parma segando le sbarre della cella e calandosi con delle lenzuola. Con lui scappò anche Taulant Toma, il "re" delle evasioni, un rapinatore di 29 anni che era già evaso dal penitenziario di Terni nell'ottobre 2009.



Toma, dopo la cattura in Belgio, riuscì nuovamente a evadere dal carcere di Liegi dov'era in attesa dell'estradizione in Italia. E' riuscito quindi a scappare ben tre volte dai penitenziari dov'era rinchiuso.