Il digitale terrestre non funziona, butta il televisore dal balcone

12:46 - In preda all'ira perché a causa di un malfunzionamento della linea digitale terrestre o del decoder non riusciva a guardare il suo programma preferito, ha buttato dal balcone il televisore, un vecchio modello con il tubo catodico, che non ha fortunatamente provocato danni a persone ma danneggiato il Suv di una vicina di casa. Protagonista della vicenda, accaduta a Ragusa, un 37enne che è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento aggravato e getto pericoloso di cose.