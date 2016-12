Naufragio a Scicli: 13 immigrati morti

13:18 - E' di 13 morti, tutti uomini, il bilancio dell'ennesima sciagura del mare sulle rotte dell'immigrazione dal nord Africa verso l'Italia. Si è trattato di "un naufragio beffardo" - ha detto un soccorritore - perché avvenuto quando la terraferma di Scicli era ormai alla portata dei circa 200 migranti che avevano viaggiato probabilmente per giorni, stipati su un vecchio peschereccio non cabinato di otto metri, icona delle "carretta del mare" utilizzate da scafisti senza scrupoli per lucrare sulla pelle di migliaia di disperati.