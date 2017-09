Siccità, Coldiretti: Po a secco, a rischio la metà degli allevamenti

Le regioni bagnate dal Po, sottolineano i lavoratori del settore, producono gli ingredienti di base della dieta mediterranea. Tra questi grano, pomodoro e frutta, ma anche il foraggio per il bestiame degli allevamenti che producono formaggi Dop, prosciutto di Parma e culatello di Zibello. Il clima anomalo dell’estate 2017 – la quarta più siccitosa dall’inizio delle serie storiche, secondo i dati forniti dal Cnr– ha causato un calo di precipitazioni del 41%, con una temperatura media superiore di 2,48 gradi rispetto alla norma.



Sempre secondo la Coldiretti, la scarsità di acqua ha determinato un contenimento produttivo di pomodoro per passate, polpe, concentrati e sughi da conserve (-12% rispetto al 2016), grano duro da pasta (-10%), mele (-23%, -60% in Trentino) e uva (-25%). La raccolta delle olive 2017/2018 sarà una delle peggiori degli ultimi anni e potrebbe segnare un’ulteriore contrazione dopo il pessimo risultato (182mila tonnellate) della scorsa stagione.



Il clima impazzito ha ridotto la quantità di foraggio per gli animali, inaridendo prati e pascoli, mentre le api hanno sofferto le diffuse gelate della scorsa primavera, l’aumento dei fiori secchi e i violenti temporali estivi. Anche nel comparto dei prodotti di origine animale, quindi, i danni sono già visibili: le mucche, “stressate” dal caldo, producono il 20% di latte in meno; la produzione di miele si è più che dimezzata rispetto alla media (circa 10mila tonnellate nel 2017), segnando uno dei risultati peggiori da almeno 35 anni.



Ma l’emergenza si estende ben oltre i confini della pianura padana. Nel 2017 la siccità ha colpito due terzi del territorio nazionale. Undici regioni (Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Marche, Lazio, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna e Provincia autonoma di Trento) hanno chiesto lo stato di calamità dopo aver riscontrato, sempre secondo la Coldiretti, oltre 2 miliardi di danni alle coltivazioni e agli allevamenti.



Di fronte allo stravolgimento del clima - sottolinea l’associazione di categoria - è necessario passare dalla gestione dell'emergenza a una una nuova cultura della prevenzione. “Occorrono - conclude la Coldiretti - interventi di manutenzione, risparmio, recupero e riciclaggio delle acque con le opere infrastrutturali, potenziando la rete di invasi sui territori, creando bacini aziendali e utilizzando anche le ex cave e le casse di espansione dei fiumi per raccogliere l'acqua piovana”.