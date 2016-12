Sexy chat: 100mila donne diventano webcam girl per arrotondare lo stipendio

Insospettabili ragazze decidono di diventare webcam girl per guadagnare un po' di più. Commesse, cassiere, ragazze acque e sapone decidono di prestarsi a video-incontri erotici a pagamento su internet. Secondo un'inchiesta del Quotidiano Nazionale sono un esercito di 80-100mila donne, in costante crescita per un giro di affari di un miliardo e mezzo di euro. Lo stipendio medio è di 1500 euro al mese ma alcune arrivano a 10mila a settimana.