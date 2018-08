Scossa di terremoto nella notte nel Reggiano: magnitudo 3.9

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 gradi sulla scala Richter è stata registrata alle 2:33 in provincia di Reggio Emilia. L'epicentro è stato individuato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a 3 km a nord di Bagnolo in Piano, con ipocentro a 9 km di profondità. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose.