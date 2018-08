Schianto tra un furgone e un tir nel Foggiano, morti 4 braccianti

Tre extracomunitari sono morti sul colpo mentre un quarto è deceduto in ospedale. Sono tutti braccianti impiegati nella raccolta dei pomodori. Per il momento sono state identificate due delle quattro vittime: uno è un cittadino della Guinea Bissau, l'altro del Gambia, entrambi 20enni. Tra i feriti, quattro sono ricoverati in prognosi riservata mentre il quinto, a quanto sembra il conducente del tir, non sarebbe grave. Il camion trasportava un carico di pomodori che si è rovesciato sull'asfalto.