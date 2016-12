Crolla tetto della ludoteca, la procura di Oristano apre un'inchiesta

13:15 - E' stata aperta un'inchiesta per il crollo del tetto della ludoteca comunale di Magomadas, nell'Oristano, avvenuto intorno alle 14 di martedì quando fortunatamente la struttura era vuota. "Fosse successo un paio d'ore più tardi sarebbe stata una tragedia e l'unica cosa che ci conforta in questo momento è che nessuno si sia fatto male" ha detto il sindaco, Mario Pala, spiegando che la struttura è molto frequentata, anche da bambini.

Paura a Oristano: crolla il tetto di una ludoteca di Rosanna Piturru

Sembra che a cedere sia stata una struttura portante orizzontale, che poi si è trascinata dietro in un solo blocco anche una cinquantina di metri quadrati di tetto con tanto di pannelli solari e le strutture portanti verticali. L'unica certezza del sindaco è che l'edificio non mostrava alcun segno di cedimento.



Per quanto riguarda le cause, il primo cittadino non si sbilancia e attende l'esito dell'inchiesta, affidata ai carabinieri di Bosa e della compagnia di Macomer, e gli accertamenti tecnici dei vigili del fuoco. Saranno esaminati il ferro e i materiali utilizzati per la realizzazione della struttura avvenuta negli anni '70.