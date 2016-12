Accoltella la moglie nel sonno e tenta suicidio

foto Ansa 11:32 - Ha ucciso la moglie, Giuseppina Brodu, di 62 anni, di Desulo (Nuoro), durante il sonno con varie coltellate e poi con la stessa arma ha cercato di suicidarsi conficcandosela nel ventre. Ugo Basilio Lai, di 70 anni, allevatore, anch'egli di Desulo ma da anni residente a Guspini, nel Medio Campidano, non è però riuscito a uccidersi e adesso è ricoverato nell'ospedale di San Gavino Monreale dove i medici lo hanno operato per suturargli le ferite. - Ha ucciso la moglie,, di 62 anni, di), durante il sonno con varie coltellate e poi con la stessa arma ha cercato di suicidarsi conficcandosela nel ventre., di 70 anni, allevatore, anch'egli di Desulo ma da anni residente a, nel Medio Campidano, non è però riuscito a uccidersi e adesso è ricoverato nell'ospedale didove i medici lo hanno operato per suturargli le ferite.

Secondo quanto emerso, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.



La tragedia scoperta dal figlio della coppia - L'omicidio è avvenuto intorno alle 2 e mezzo della notte nella casa dell'azienda agraria dove la coppia abitava, in località Arriopus, nelle campagne di Guspini. L'uomo, secondo la ricostruzione degli inquirenti che non hanno ancora chiarito le cause che hanno scatenato il raptus, impugnati due coltellacci ha inferto alcuni colpi sulla moglie che dormiva nel letto e poi, raggiunta la veranda della casa, si è inferto alcune pugnalate all'addome e si è accasciato su una panca in legno. Ad accorgersi della tragedia è stato il figlio convivente della coppia che con il trambusto si è svegliato è ha fatto la tragica scoperta.