22:14

- Un grave incidente stradale all'interno di una galleria in Sardegna ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 8, tra le quali tre bambini. Lo schianto tra due auto si è verificato sulla nuova Statale 125 a Quartu Sant'Elena, nel Cagliaritano: la dinamica non è ancora stata accertata, e non sono ancora state rese note le generalità della vittima.