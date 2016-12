Tempo di crisi? Il concerto si paga in pecore

- La crisi dilaga, i soldi latitano ed ecco che il baratto torna di moda. Succede a Nuragus, un paesino in provincia di Cagliari, dove non trovandosi ottomila euro per pagare il concerto degli Istentales si è pensato bene di ricorrere allo scambio: una prestazione musicale in cambio di pecore. Così la band di Nuoro riceverà metà del guadagno in contanti e metà in ovini. Precisamente 15 pecore di razza sarda, superselezionata.

Il gruppo musicale degli Istentales si esibirà in occasione della festa patronale di Sant'Elia del 6 luglio. Il concerto, però, rischiava di saltare per mancanza di fondi. Per fortuna, si è escogitato un sistema alquanto originale: quattromila euro verranno pagati in denaro e i restanti quattromila in pecore. Certo, tempo fa, il baratto era l'unico mezzo di pagamento.

Si è trovato un modo, spiegano i protagonisti del singolare accordo all'Unione Sarda, per far sì che "in tempi di crisi si possa lanciare un messaggio ottimistico: ripartire da ciò che abbiamo, dalla nostra ricchezza".