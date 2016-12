1 giugno 2014 Strage Gallura, Frigeri al pm: "Li ho ammazzati da solo, nessun complice" Il presunto autore del triplice omicidio di Tempio Pausania avrebbe confermato ai magistrati di essere l'unico responsabile Tweet google 0 Invia ad un amico

13:01 - "Non è stato il commerciante di Tempio, li ho ammazzati da solo". Angelo Frigeri, il presunto autore del triplice omicidio di Tempio Pausania, avrebbe detto davanti ai magistrati di non aver avuto alcun complice e di essere l'unico responsabile dell'assassinio di Giulia Zanzani, del marito Giovanni Azzena e del figlio Pietro. Dal verbale emerge che Frigeri ha ammesso di provare "rimorso per quello che è successo. Ormai non si può fare più niente".

La dichiarazione è stata pubblicata da L'Unione Sarda e sarebbe stata rilasciata al pm alla presenza dell'avvocato Giovanni Azzena.



Le parole di Frigeri confermano quanto già affermato dal presunto killer nei primi interrogatori, nei quali aveva ammesso il suo coinvolgimento nel delitto. Nel verbale il presunto omicida conferma di avere ucciso prima Giulia Zanzani, poi Giovanni Azzena e infine il figlio Pietro di 12 anni.