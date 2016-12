Maltempo Sardegna, raccolta fondi di Mediafriends

12:07 - Subito dopo la terribile alluvione che ha colpito la Sardegna, Mediafriends Onlus ha avviato una raccolta fondi per aiutare la popolazione duramente colpita. Chi vuole contribuire con delle donazioni (possibili fino alla mezzanotte di giovedì 5 dicembre) può ancora farlo emettendo un bonifico su queste coordinate bancarie:



IBAN IT 03 S 03069 09400 000000006262.

Beneficiario: Mediafriends.

Causale: Alluvione Sardegna.



Finora, grazie alla generosità del pubblico di Mediaset, sono stati raccolti 643mila euro (con 51 donazioni superiori ai mille euro) per 6.514 donatori complessivi.