Alluvione in Sardegna, Olbia in ginocchio

11:41 - Il comando della Brigata "Sassari" ha inviato, uomini, mezzi e materiali in grado di far fronte all'emergenza, particolarmente insistente sulla città di Olbia (OT). "E' una situazione davvero drammatica", ha detto il sindaco di Olbia, Gianni Giovannelli. "In due ore si è scatenato l'inferno. L'onda d'urto ha portato via tratti di strada, una violenza impensabile. Diverse macchine sono precipitate in una voragine che si è aperta alla periferia della città lungo un tratto di strada provinciale recentemente ricostruita: solo lì abbiamo registrato tre morti".