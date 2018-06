Sanremo, a 11 anni salva la sorellina in preda a un attacco epilettico

La corsa Samir vive con la madre e due sorelline, in un appartamento sociale di Sanremo. La sua è una famiglia di migranti. Non appena la più piccola ha iniziato a non stare bene, la madre ha chiamato il 112 e poi è scesa in strada per aspettare l'ambulanza. Ma i soccorsi sembravano non arrivare mai. Così, della sorellina si è occupato Samir: ha preso in braccio la bimba e ha corso a perdifiato fino alla sede della Croce Rossa. "Non respira", ha detto con un filo di voce ai volontari che se lo sono trovato davanti, come riporta La Stampa, "fate qualcosa per favore, presto". Hanno subito dato il via a terapie rianimatorie e la bambina ha ripreso a respirare.