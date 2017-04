Sanità, il ministero dovrà risarcire i danni a centinaia di emotrasfusi

Il ministero della Salute aveva motivato il ricorso sostenendo che, dato che il danno deriva da una serie di trasfusioni, sarebbero state responsabili le singole Regioni in quanto depositarie dei compiti amministrativi in materia di salute umana e veterinaria. Per i giudici è invece il ministero a "dover rispondere dei danni conseguenti ad epatite e a infezione da Hiv, contratte da soggetti emotrasfusi, per omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati".



Soddisfazione per la sentenza è stata espressa dall'avvocato Marcello Stanca, presidente nazionale dell'Amev Firenze e patrocinatore di alcuni dei danneggiati. "Sono passati tanti anni - ha detto - ma alla fine i giudici d'appello hanno confermato le nostre ragioni, ritenendo la responsabilità del ministero nonostante il tentativo di scaricare la colpa sulle Regioni".



Trasfusioni dal 1979 - I giudici hanno ritenuto "presunta" la responsabilità da contagio fin dall'anno 1979, stabilendo che sangue ed emoderivati somministrati agli ammalati non rispondevano ai requisiti di "pulizia e di igiene preventiva che avrebbero sicuramente impedito il contagio". In questo quadro, "la sentenza offre spunti di riflessione poiché pone dubbi molto seri sull'efficacia del sistema di farmacovigilanza", afferma l'Amev Firenze in una nota. "Auspichiamo che il governo voglia finalmente estendere il diritto all'equa riparazione, pari a 100mila euro, a tutti i contagiati da emotrasfusione che finora sono stati esclusi dall'accesso al beneficio".