Salvini: "Ci vorranno 50 anni per espellere 500mila clandestini"

"Nel 2016 c'è stata un'iniziativa di Federica Mogherini in cinque Paesi africani per accordi di riammissione. Non c'è traccia di risultati concreti a 2 anni da queste iniziative", ha aggiunto ancora Salvini che è tornato sull'argomento accoglienza: "Il problema italiano è europeo, perché l'Italia è frontiera esterna della Ue: se l'Italia riesce a proteggere le frontiere esterne, la Ue protegge le sue frontiere esterne".



Ue riveda missioni e intervenga su Ong - "Chiedo al direttore Fabrice Leggeri di continuare il lavoro che sta facendo Frontex e chiedo ai colleghi di rivedere le regole delle missioni navali nel Mediterraneo perché se sono di contrasto all'immigrazione clandestina, che contrasto sia. Non possiamo agevolare il traffico di esseri umani. Allo stesso tempo chiedo l'intervento europeo sulle ong perché è stato piu' volte provato che abbiano interessi non solidaristici ma economici dietro al loro operato. Non lo può fare l'Italia da sola o Malta da sola, le deve fare l'Ue". Ha detto ancora Salvini.



"No all'asilo in Ue a chi non scappa da guerre" - "Dobbiamo fare in modo che donne e bimbi che scappano da guerra possano fare domanda di asilo prima di arrivare in Europa e che per tutti gli altri sia impossibile ottenere l'asilo in Europa". Dice ancora il ministro dell'Interno italiano. "Chiedo anche che ogni nuovo commerciale sottoscritto con Paesi terzi preveda come clausola obbligatoria che questo Paese terzo che ha dei vantaggi dagli accordi con l'Unione europea debba sottoscrivere la riammissione dei cittadini illegalmente arrivati nel territorio europeo".