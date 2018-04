Salerno, a 66 anni è ancora precario: il Ministero lo deve risarcire

Il 26 aprile scorso, il giudice ha stabilito che un bidello che ha lavorato per più di 36 mesi nella scuola con contratti a tempo determinato ha diritto alla progressione di carriera con il riconoscimento degli scatti di anzianità, ma anche al riconoscimento del danno economico. Una decisione che apre uno spiraglio anche per tutti gli altri bidelli italiani precari e non ancora stabilizzati.