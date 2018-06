Roma, parte un colpo di pistola: uomo muore in uno studio medico, arrestato vigilante accusato di omicidio colposo

Il colpo ha attraversato la parete in cartongesso e centrato la vittima che per una tragica fatalità si è trovata sulla traiettoria del proiettile mentre aspettava il suo turno nella sala d'attesa del suo medico di famiglia. Inutili i soccorsi per l'uomo che è morto pochi istanti dopo. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte dei carabinieri che al momento ipotizzano l'incidente. Il fatto è accaduto nel pomeriggio in uno studio medico in via Palmiro Togliatti 1640, alla periferia est di Roma.



Da una primissima ricostruzione sembra che la guardia giurata si trovasse nella stanza accanto per una visita per il rinnovo del porto d'armi. A un certo punto l'uomo sembra abbia preso l'arma, forse per mostrarla al dottore ed è partito lo sparo. Sul posto per i rilievi i carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e i carabinieri della compagnia di Montesacro che indagano sulla vicenda. Shock nello studio medico. La tragedia si è consumata davanti agli occhi increduli di altri pazienti che in quel momento si trovavano con la vittima nella sala d'aspetto. Sconvolti, avrebbero raccontato di aver sentito prima lo sparo e poi visto la vittima accasciarsi per terra. Gli inquirenti in queste stanno ascoltando la guardia giurata, il medico e diversi testimoni per ricostruire con esattezza quello che è accaduto.