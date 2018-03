Roma, lo spreco del parcheggio di Conca D’oro mai inaugurato

Tra i tanti problemi che affliggono Roma c’è sicuramente quello relativo alla mancanza di parcheggi. Sebbene non sia tra quelli più gravi, è senza dubbio una situazione che crea numerosi disagi ai cittadini della capitale anche se in alcune zone ci sarebbe la soluzione a portata di mano. A mettere in evidenza il paradosso è l’inviato di Striscia la Notizia, Mr Neuro che nel suo ultimo servizio è andato a documentare la situazione del parcheggio sotterraneo di Conca D’oro.



Ben due piani e centinaia di posti abbandonati nonostante l’inaugurazione fosse prevista oltre 10 anni fa, in concomitanza con la costruzione della metro B1. "Siamo arrabbiati perché non c’è parcheggio, è tutto a pagamento con i vigili che giustamente fanno multe di continuo. È così dal 2005, da quando è stata aperta la metro", spiega una cittadina visibilmente contrariata. E oltre allo spreco e al danno c'è anche la beffa visto che il comune paga una ditta di pulizia per la manutenzione dell'intero parcheggio.