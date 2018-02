Roma, ladri indisturbati nella villa di Paola Ferrari e Marco De Benedetti: furto da 100mila euro

Se non fosse stato per le telecamere di sicurezza e il disordine trovato in un secondo momento dalla donna di servizio nessuno si sarebbe accorto dei ladri "fantasma" penetrati nella villa sulla via Appia, a Roma , di Paola Ferrari e Marco De Benedetti , presidente del Gruppo Gedi. Un commando di quattro uomini con i passamontagna, che si è mosso sicuro tra le stanze della casa, mettendo a segno un colpo di all'incirca 100mila euro.

La refurtiva - L'allarme è scattato sabato quando la domestica entrando nella depandance della villa ha visto che era tutto a soqquadro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di zona che indagano sulla vicenda anticipata da Il Messaggero online. I ladri hanno rubato all'interno della dependance gioielli e oggetti di valore per un valore di 100mila euro. Secondo quanto emerso dalle telecamere, i quattro non appena hanno sentito il rientro della giornalista sportiva, a gesti hanno deciso di terminare il colpo e scappare con la refurtiva già presa.



La denuncia - Il furto è avvenuto venerdì notte. L'allarme è scattato la mattina seguente quando la domestica è entrata nella dependance. Sul posto i carabinieri della stazione San Sebastiano e del nucleo investigativo di Roma per i rilievi. Al vaglio le registrazioni delle telecamere ed eventuali impronte lasciate dai ladri.



Paola Ferrari: "Che paura" - "Devo ringraziare le forze dell'ordine che sono subito intervenute in maniera straordinaria e hanno fatto tutti i rilievi del caso, mi hanno dato sicurezza - ha affermato la giornalista -. Io ero in casa, mi sono molto spaventata... non ho voglia di aggiungere altro".