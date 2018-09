Roma, la denuncia shock: "Io, aggredito dai cinghiali ho rischiato di morire"

Stava portando a spasso il cane nel quartiere Spinaceto, a Roma, quando è stato aggredito da una famiglia di cinghiali. È quanto accaduto a un uomo di 62 anni, Marco Tocci. "Ho visto tre cuccioli e, in seguito, la mamma. Sono scappato, ma poi ho perso l'equilibrio e sono scivolato a terra: un cinghiale era a due metri dal mio viso", ha raccontato l’uomo a Newsmediaset. Il 62enne ha urlato per chiedere aiuto e, fortunatamente, le grida hanno fatto allontanare gli animali. L’uomo è poi stato soccorso e portato in ospedale: dieci giorni di prognosi per una spalla lussata e molte escoriazioni.