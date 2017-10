Roma e Milano, sciopero dei mezzi pubblici venerdì 27 ottobre

L'emergenza smog non ferma lo sciopero dei mezzi pubblici. Atm a Milano ha confermato la proclamazione dell'agitazione per venerdì 27 ottobre, lo stesso giorno in cui anche il trasporto pubblico romano sarà a rischio per la protesta indetta da Cub, Sgb, Usi Cobas, Usi Ait, Slai Cobas.