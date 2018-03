Roma, 83enne vive con 57 euro al mese: "Non avrei mai pensato di soffrire la fame alla mia età"

"Hai sempre la paura di non farcela, a volte ti vergogni anche, perché se devi chiedere un aiuto ci pensi non so quante volte". Inizia così l’intervista di Quinta Colonna a Pasqua Salomone, 83enne che vive con una pensione di 589 euro al mese. Sottraendo a questa cifra i soldi per bollette e affitto alla donna rimangono 57,41 euro: meno di 2 euro al giorno per poter mangiare e acquistare altri beni di prima necessità.



E per dimostrare quanto è dura (ma anche piena di dignità) la quotidianità di questa donna, i giornalisti Filomena Leone e Alessandro Cracco l’hanno accompagnata a fare la spesa al mercato, dove un fruttivendolo generoso le ha regalato una mela. "Che vergogna, ma meglio una mela che niente - ha commentato Pasqua - Non avrei mai pensato di soffrire la fame alla mia età".