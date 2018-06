Rom, Speranza denuncia Salvini per istigazione all'odio razziale

L'esponente di LeU Roberto Speranza ha denunciato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per istigazione all'odio razziale per aver annunciato l'iniziativa di un censimento di Rom e nomadi. "Per me non bastano più le parole, per questo ho deciso di denunciare il vicepremier ai sensi della legge Mancino", ha spiegato il deputato, riferendosi alla norma introdotta nel 1993 per la repressione dei crimini d'odio.