3 agosto 2018 18:04 Rogo in una ditta edile di Pietrasanta | Il Comune: non cʼè nulla da temere Fiamme nel capannone di unʼazienda che produce materiale metallico. La Usl Toscana nord-ovest: non stare allʼaperto. Lʼassessore al Turismo tranquillizza: "Una precauzione, nessun pericolo"

Allarme a Pietrasanta (Lucca) per un incendio che si è sviluppato in un capannone di una ditta che tratta materiali metallici dove sarebbero presenti dei solventi. Una colonna di fumo nero si è levata nel cielo rendendosi visibile dai centri vicini. Il Comune raccomanda alla popolazione di chiudere porte e finestre e invita chi fosse all'esterno a coprirsi naso e bocca per non respirare direttamente l'aria e ad allontanarsi dall'area del rogo.

Sos in tutta Versilia: non stare all'aperto - A causa dell'incendio è stata temporaneamente chiusa la statale Aurelia, in entrambe le direzioni, per due chilometri. "Non sostare in luogo aperto, chiudere porte e finestre e disattivare gli impianti di ricambio d'aria, sconsigliare la raccolta di frutta e ortaggi vincolando comunque eventuale consumo all'accurato lavaggio con acqua corrente potabile". Queste le indicazioni che l'Usl Toscana Nord-ovest ha dato ai Comuni di Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Forte dei Marmi, Seravezza, Stazzema per l'incendio a Pietrasanta in un capannone di materiali edili costituiti principalmente da materiali plastici.