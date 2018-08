Rocca di Papa, arrivati i pullman di migranti, tensione per le proteste

Un gruppo di una ventina di militanti di movimenti di estrema destra, tra cui esponenti di CasaPound e Forza nuova, è giunto davanti al centro "Mondo migliore" a Rocca di Papa sventolando bandiere tricolore e protestando contro l'arrivo dei cento migranti. A fronteggiarlo, un gruppo di cittadini con i cartelli "Welcome" che ha urlato: "Fascisti carogne, tornate nelle fogne". I militanti hanno risposto invece urlando: "Noi siamo dalla parte degli italiani".



Un gruppo di esponenti di Fratelli d'Italia ha poi esposto davanti al centro uno striscione con la scritta "Blocco navale unica soluzione. Solo così fermiamo l'invasione".



Arrivati i pullman con i migranti - Intanto sono giunti a Rocca di Papa a bordo di un pullman i migranti partiti martedì mattina dall'hotspot di Messina. I migranti, che salutavano dai finestrini la folla, sono stati accolti tra i saluti romani e il canto dell'inno di Italia da una parte e gli applausi e i cartelli "Welcome" dall'altra. I migranti, tutti eritrei, rimarranno pochi giorni all'interno del centro. Dopo che il pullman è entrato nella struttura, le due opposte fazioni hanno continuato a intonare cori. Casapound, Fratelli d'Italia e Forza Nuova hanno sventolato bandiere tricolore proseguendo a cantare l'inno d'Italia ed urlando frasi contro i migranti. L'altro gruppo, formato da cittadini ed esponenti del mondo Antagonista, ha intonato "Bella Ciao". Un secondo pullman è arrivato alcune ore più tardi, dopo essere stato costretto a una sosta nel Salernitano per un guasto.