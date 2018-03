Rigopiano, indagata una funzionaria: "La mamma dei cretini..."

“Un atto dovuto”, spiega il legale della donna che è stata ascoltata ieri dai carabinieri forestali di Pescara. E' indagata per lesioni colpose in concorso. Lei si è difesa sostenendo di aver parlato così perchè dal 118 aveva saputo che la notizia del crollo risultava infondata. In quel giorno Acquaviva, impiegata nel settore economico e finanziario, risultò invece assegnata all'unità di crisi pur non avendo alcun potere decisionale.



Quella frase, però, è una ferita ancora aperta per i familiari delle vittime e per tutta la comunità di Farindola. L'inchiesta si snoda in tre diversi filoni. Ventitrè gli indagati, tra cui l'ex prefetto e il sindaco di Farindola, per diversi reati, fra i quali omicidio e disastro colposo e abuso d'ufficio.