Record di infrazioni stradali a Torino, 29enne colleziona multe per 6mila euro in pochi minuti: patente a rischio

Sotto gli occhi dei vigili è sfrecciato a fari spenti in piena notte per le vie di Torino, passando con il semaforo rosso, senza cinture e parlando al cellulare. Fermato dopo un inseguimento, si è scoperto che la sua auto non era neppure assicurata. Ad aggiudicarsi il record di infrazioni al codice della strada un 29enne italiano, che in pochi minuti è riuscito a prendere quasi 6mila euro di multa e rischia l'azzeramento dei punti sulla patente.