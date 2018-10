Ha 9 anni, 16mila follower su Instagram e i suoi video totalizzano, in media, 1 milione e mezzo di visualizzazioni. Stiamo parlando di 500Tony, il baby rapper rom nato e cresciuto nella baraccopoli di via Bonfadini, periferia est di Milano. Le telecamere di Stasera Italia hanno provato a entrare nel campo dove regna l’abusivismo edilizio - tutte le villette costruite non sono autorizzate - e dove i carabinieri vanno a cercare le auto rubate e le refurtive di grossi colpi insieme alle vittime.



“Non vado a scuola, io comando” canta 500Tony in un suo pezzo, e pare essere proprio questo il leitmotiv della sua vita. L’ambiente in cui vive è permeato dall’illegalità, per questo il ministro dell’Interno Salvini vorrebbe chiuderlo insieme a tanti altri: essendo però abitato da "zingari di nazionalità italiana", non è possibile mandarli via.