Rai, esplodono tre batterie: guasto tecnico oscura tv, radio e web

La società radiotelevisiva ha poi spiegato che "sono in corso le verifiche per accertare cause e responsabilità". La Rai si è scusata "con tutti i suoi telespettatori per il disservizio". Il guasto è dovuto a un calo di corrente che ha mandato in tilt il sistema di emergenza. I tecnici sono al lavoro per capire il motivo di questo calo di tensione. La riattivazione del segnale è stata possibile grazie all'attivazione dei gruppi elettrogeni.



A Saxa Rubra si è subito recato il dg Mario Orfeo per assicurarsi che la ripresa delle trasmissioni avvenisse senza intoppi. In serata l'Acea, che fornisce l'energia elettrica ha fatto sapere che il guasto è rientrato e che si è provveduto alla rialimentazione. Tanti i commenti sui social, tra stupore e ironia. A dare la conferma del guasto è stata la giornalista del Tg2 Manuela Moreno, che ha scritto su Twitter: "Siamo in .blackout .rai". Sul social network è stato lanciato anche l'hashtag #raidown, che ha subito scalato la classifica dei trending topics italiani.



Tanti i commenti ironici, molti dei quali imputavano il blackout a una scelta del ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Dopo i porti Salvini chiude pure la .Rai .Raidown", ha scritto un utente. Diversi altri hanno preso spunto dalle parole del ministro questa sera a Otto e Mezzo: "Alcuni telegiornali della Rai - ha detto Salvini - sembrano quelli degli anni '20 e degli anni '30. Lo dico da giornalista, in queste settimane sto vedendo un'opera di disinformazione a reti quasi unificate che non ha precedenti in Italia". "Ma è del tutto casuale - si è chiesto un altro utente - che questo .raidown, sia capitato proprio mentre su La7 Salvini screditava i giornalisti?".