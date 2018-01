Quarto Grado, il caso di Noemi Durini raccontato in un minuto

Il caso di Noemi Durini è tornato alla ribalta, alla luce delle rivelazioni fatte da Lucio Marzo in una lettera spedita dal carcere, in cui accusa dell'omicidio Fausto Nicolì. Se n'è parlato, e tanto, anche nella puntata di venerdì scorso di "Quarto Grado", la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Rete Quattro. Questa la cronaca dei fatti: Noemi Durini, 16 anni, sparische da Specchia la notte tra il 2 e il 3 settembre 2017. Dopo la denuncia di scomparsa, il fidanzato Lucio, ripreso in un'auto dalle immagini di una telecamera di sorveglianza, conferma di averla lasciata al campo sportivo. Qualche giorno dopo, però, confessa il delitto ai magistrati e accompagna gli inquirenti nella zona di Castrignano del Capo. Il corpo di Noemi viene trovato sotto un cumulo di pietre; Lucio viene arrestato omicidio volontario. A quattro mesi dall'arresto, però, ritratta tutto in una lettera e, pochi giorni dopo, la Procura di Lecce iscrive nel registro degli indagati Fausto Nicolì.