Quarto Grado, gli avvocati di Bossetti: "Ricorreremo in cassazione"

Subito dopo la lettura della sentenza d'appello che conferma l'ergastolo per Massimo Bossetti sono arrivate le reazioni della difesa del muratore di Mapello. "Secondo noi qui non ha perso Bossetti ma la giustizia perchè in questo processo ci sono tanti dubbi" afferma l'avvocato Claudio Salvagni subito dopo aver lasciato l'aula.



"Siamo preoccupati come cittadini, non come avvocati - ha aggiunto Paolo Camporini - Per fortuna ci sono delle Corti sovranazionali che hanno più volte punito l'Italia per atteggiamenti come questo." La difesa di Bossetti ha inoltre espresso la determinazione nel voler continuare le indagini, sperando di ottenere una sentenza diversa in cassazione.