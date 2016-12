Trani, tenta di sedare una rissa tra giovani: 34enne ucciso a coltellate

Un commercialista di 34 anni, Biagio Zanni, è stato ucciso con alcune coltellate all'addome mentre, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, faceva da paciere in una rissa scoppiata tra alcuni giovani in piazza Quercia a Trani. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica: l'uomo è morto in mattinata nell'ospedale di Andria.

Una decina di persone coinvolte nella rissa - La rissa sarebbe iniziata, per motivi ancora da chiarire, verso l'una della notte, coinvolgendo una decina di persone, alcune delle quali avrebbero cominciato a brandire come arma bottiglie di vetro. Zanni sarebbe intervenuto per cercare di placare gli animi ma è stato ferito all'addome con due o più coltellate, che hanno leso anche organi vitali.



L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Trani e poi trasferito al "Bonomo" di Andria, dove però è morto questa mattina. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.