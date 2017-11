Taranto: carabiniere uccide sorella, cognato e padre e poi si spara

Taranto, carabiniere uccide padre, sorella e cognato, poi si spara Ansa 1 di 9 Ansa 2 di 9 Ansa 3 di 9 Ansa 4 di 9 Ansa 5 di 9 Ansa 6 di 9 Ansa 7 di 9 Ansa 8 di 9 Ansa 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il carabiniere, in servizio al Radiomobile di Manduria, si è sparato al mento ed è in fin di vita. Sarebbe stato lui stesso a chiamare i colleghi della caserma di Manduria dicendo: "Venite, ho fatto una c...". La tragedia si è consumata nella casa della sorella del killer, dove abitava anche il padre, in una strada centrale di Sava, in via Giulio Cesare, nei pressi del comune. Alla base della lite vi sarebbero motivi economici: una eredità divisa male o la gestione di un terreno agricolo di proprietà di Damiano Pesare, gestito da suo figlio Raffaele e suo genero Salvatore.



Sul luogo della tragedia si è recato anche il sindaco di Sava, Dario Iaia, che ha affermato: "Siamo sconvolti. Non avremmo mai potuto immaginare che potesse accadere una cosa del genere. Si tratta di una famiglia assolutamente perbene".