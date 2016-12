27 luglio 2015 Processo Scazzi, confermati in Appello gli ergastoli a Sabrina e Cosima Otto anni a Michele Misseri per concorso in soppressione di cadavere

I giudici hanno confermato gli ergastoli a Cosima Serrano e Sabrina Misseri nel processo d'Appello per l'omicidio di Sarah Scazzi, la 15enne di Avetrana uccisa il 26 agosto 2010. Confermata anche la condanna a 8 anni nei confronti dello zio di Sarah, Michele Misseri, per concorso in soppressione di cadavere.

Il dispositivo della sentenza è stato letto dalla presidente della Corte, Patrizia Sinisi. Nessuna reazione dalla gabbia di vetro in cui c'erano Cosima e Sabrina, nessun cenno da parte di Michele Misseri, che sedeva tra i banchi accanto al suo legale. In aula non c'era nessun esponente della famiglia Scazzi: mamma Concetta ha atteso a casa di conoscere il verdetto, suo marito Giacomo e il figlio Claudio sono nel nord Italia per lavoro.



La nuova strategia difensiva di Cosima - Non è servito dunque a Cosima il cambio di strategia difensiva dinanzi alla Corte di assise di appello. In primo grado si era avvalsa della facoltà di non rispondere. In appello, invece, il 27 febbraio aveva reso dichiarazioni spontanee. Per 75 minuti, stringendo in mano un foglio sul quale però non aveva rivolto quasi mai lo sguardo, aveva difeso con vigore se stessa e la figlia Sabrina, piangendo per qualche attimo.



Le lacrime di Sabrina - Tutt'altro atteggiamento quello di Sabrina, che in primo grado era stata interrogata a lungo difendendosi spesso tra le lacrime dalle pesanti accuse e respingendo l'idea che fosse arrivata ad odiare la cuginetta per la gelosia nei confronti dell'amico comune, Ivano Russo. Il 12 giugno, nella stessa aula, Sabrina riuscì solo a dire "Non l'ho uccisa, so io quanto sono addolorata" per poi scoppiare a piangere senza riuscire più a parlare.