Lecce, la luce non funziona: chirurghi costretti operare con i cellulari

La lampada è fuori uso da quattro anni, così, per operare, i chirurghi di una delle tre sale operatorie dell'ospedale Santa Caterina Novella di Galatina (Lecce) sono costretti a farsi luce aiutandosi con i telefoni cellulari. La situazione, denunciano i medici, è stata segnalata più volte alla direzione medica, ma la lampada scialitica, quella usata negli interventi chirurgici in quanto evita la formazione di ombre, non è mai stata riparata.